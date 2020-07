Geen defilé en geen vuurwerk, wel hulde aan helden van de coronacrisis: zo zal de nationale feestdag er dit jaar uitzien

Het traditionele defilé aan het koninklijk paleis gaat op de nationale feestdag niét door. Op 21 juli wordt ter vervanging wel een plechtigheid op dezelfde locatie georganiseerd om “hulde te brengen aan de helden van de coronacrisis”. Ook wordt stilgestaan bij de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het wordt geen nationale feestdag zoals anders. Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het onmogelijk om grootse festiviteiten met veel toeschouwers te organiseren in Brussel. Daarom ziet het programma er anders uit. (lees voort onder de foto)

Koning Filip en zijn gezin op de trappen op de Brusselse kathedraal. Foto: Photo News

De misviering in de ochtend, het klassieke Te Deum, vindt wel plaats. Maar het aantal aanwezigen in de nochtans grote Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal is beperkt tot 200 gasten, het maximum wat toegestaan is gezien de coronamaatregelen.

F16’s en oude legervoertuigen

Het traditioneel defilé in de namiddag wordt geschrapt. Op dezelfde locatie, voor het koninklijk paleis, wordt wel een alternatieve plechtigheid georganiseerd. Koning Filip en koningin Mathilde zullen die bijwonen met hun vier kinderen, onder wie kroonprinses Elisabeth. Ook prinses Astrid (met haar echtgenoot prins Lorenz) en prins Laurent hebben zich aangemeld.

Na aankomst van de koninklijke familie zullen vijf F16’s over het Paleizenplein vliegen om de nationale driekleur in de lucht te tekenen. Koning Filip geeft een toespraak. Daarna wordt een film vertoond over 75 jaar vrede en is er een historische parade met tien voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Want een van de twee aanleidingen voor de plechtigheid is de viering van 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het defilé van 2019. Foto: Robin Utrecht

De andere is de coronacrisis, waarvan “de helden” een eerbetoon krijgen. Tussenin overhandigen twee oud-strijders en drie jongeren nog een charter, vliegt een militaire helikopter over met de Belgische vlag en wordt muziek gespeeld.

Het vuurwerk aan het paleis, traditioneel de afsluiter van de nationale feestdag, is ook afgevoerd.

