Voormalige vriend: “Ghislaine Maxwell heeft geheime voorraad sekstapes”

Ghislaine Maxwell heeft een geheime voorraad van Jeffrey Epstein’s sekstapes en zal de beelden gebruiken als verzekeringspolis om zichzelf te redden. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail na onthullingen van een voormalige vriend.

Maxwell (58) werd afgelopen donderdag gearresteerd in haar schuilplaats in Bradford, New Hampshire. Ze werd beschuldigd van federale misdaden waaronder sekshandel en het verleiden van minderjarigen. Ze zou jonge meisjes geregeld hebben voor Epstein, die ook nog eens bewijs zou hebben bijgehouden van zijn perverse seksuele handelingen.

Toen er in juli een inval werd gedaan in het huis van Epstein in Manhattan, vonden ze duizenden grafische foto’s waarop minderjarige meisjes afgebeeld stonden. Ook was er een kluis met CD’s die het label ‘naakte meisjes’ hadden.

Geheime voorraad

Een voormalige vriend legde uit aan de Britse krant dat Ghislaine sluw was en niet al die jaren bij Epstein was gebleven als ze geen manier had gevonden om zichzelf veilig te stellen: “De geheime voorraad sekstapes die Ghislaine volgens mij ergens heeft liggen, zou haar uit de gevangenis kunnen houden als de autoriteiten bereid zijn te onderhandelen. Ze heeft kopieën van alles wat Epstein had. Ze zou zo wel voor een serieuze impact kunnen zorgen. Want als Ghislaine ten onder moet gaan, dan neemt ze heel wat anderen met zich mee.”