Schip met aan boord 276 vluchtelingen tegengehouden door Turkse autoriteiten

De Turkse autoriteiten hebben dinsdag een schip geënterd met aan boord 276 migranten en acht vermoedelijke smokkelaars. Het schip was de haven van Izmir aan het verlaten, meldt de kustwacht. De vluchtelingen kwamen uit onder meer Afghanistan, Bangladesh, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Iran, Somalië en Syrië. Onder hen waren 46 vrouwen en 59 kinderen. Het is nog onduidelijk wat de bestemming van het schip was.

Politie en kustwacht waren getipt over de passagiers van het in Turkije geregistreerde koopvaardijschip. De acht smokkelaars werden opgepakt. Volgens het Turkse regeringsgezinde persbureau Anadolu zaten de mensen op elkaar gepakt in een luchtdichte ruimte. Enkelen van hen klaagden over ademhalingsmoeilijkheden.

Anadolu bericht verder nog over drie andere bootjes met 65 mensen die weer naar Turkije gebracht werden. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten aan het persbureau had de Griekse kustwacht die bootjes eerder teruggestuurd richting Turkije. Mensenrechtenorganisaties hekelen al langer dat zulke pushbacks ingaan tegen het principe van non-refoulement, een basisbeginsel van het internationaal recht.

In Turkije bevinden zich 4 miljoen vluchtelingen, onder wie 3,6 miljoen uit buurland Syrië. Zij zien Turkije als een toegangspoort naar Europa.