52-jarige verdachte opgepakt nadat hij overal rondbazuint dat hij ‘iemand heeft vermoord’

Evere - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 52-jarige verdachte opgepakt in het dossier naar de moord op een man in Evere. In een appartement aan de Leuvensesteenweg werd maandagnamiddag het lichaam gevonden van een 39-jarige man. Al snel was duidelijk dat de man met geweld om het leven was gebracht.

Later op de avond stapte het parket ter plaatse af met een wetsdokter en het labo. De man zou om het leven zijn gebracht met enkele messteken, maar dat kon niet bevestigd worden door het parket.

Samusocial

Het is dankzij een getuige dat het onderzoek al snel in een stroomversnelling kwam. De verdachte verblijft immers in een daklozenopvang van Samusocial verderop. Daar kwam hij later op de dag binnengewandeld en vertelde hij doodleuk hoe hij zijn slachtoffer had vermoord.

De getuige stapte naar de politie en niet veel later werd de verdachte opgepakt in de daklozenopvang. Het zou gaan om een man van Poolse origine. Hij zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die moet beslissen over zijn aanhouding.

LEES OOK: Brussels parket onderzoekt verdacht overlijden in Evere