Moeder liet hen bij de geboorte in de steek, vader liet hen opdraven in circussen: het verhaal van de bekendste siamese tweeling

Ze waren ’s werelds langstlevende en bekendste siamese tweeling. Hun moeder verstootte hen bij de geboorte omwille van hun beperking. Hun vader zag in hen een levende geldautomaat, door hen in circussen te laten optreden. Ronnie en Donnie Galyon waren 68 jaar letterlijk en figuurlijk onafscheidelijk. Afgelopen weekend overleden ze in de Amerikaanse staat Ohio.

