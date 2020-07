Slecht nieuws: “Europese voetbalclubs verliezen 4 miljard euro aan inkomsten door coronacrisis”

De Europese voetbalclubs zullen 4 miljard euro aan inkomsten verliezen omwille van de coronacrisis. Dat blijkt uit een studie van de European Club Association (ECA), die dinsdag gepubliceerd werd.

Volgens de ECA zullen de clubs uit de 55 Europese competities in het huidige seizoen 1,6 miljard euro mislopen, en 2,4 miljard euro in het seizoen 2020-21.

Een door de ECA bestudeerde groep van tien competities (naast Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1 ook de Turkse, Nederlandse, Portugese, Schotse en Poolse competities) zou 3,6 miljard euro verliezen. Over twee seizoenen zien de clubs uit die competities 1,5 miljard euro inkomsten uit ticketing door de neus geboord.

Zeven van de tien bestudeerde competities hebben het seizoen hervat of inmiddels al voltooid (Bundesliga) achter gesloten deuren. In Frankrijk, Nederland en Schotland werd er - net als in België - al een punt gezet achter het seizoen.

“De resultaten tonen aan dat de financiële impact van COVID-19 voor de Europese clubs een seismische schok is, ook al zijn de competities opnieuw aan de gang”, stelt Charlie Marshall, CEO van de ECA. “De financiële impact is niet voorbij wanneer de wedstrijden hervat worden. Het zal ook volgend seizoen nazinderen, we moeten maatregelen nemen om een meer duurzame voetbalindustrie op de lange termijn te creëren.”