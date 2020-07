Bewakingsagent loopt zware hersenschudding na ruzie over winkelkar: “Door coronacrisis meer geweld tegenover onze mensen”

Koksijde / Blankenberge - Een 59-jarige bewakingsagent raakte dinsdagochtend gewond bij een incident in de Carrefour van Koksijde. Hij kreeg een duw van een klant en viel hard op zijn achterhoofd. Eerst leek hij kritiek, maar hij liep gelukkig slechts een zware hersenschudding op. “We betreuren dit enorm”, klinkt het bij Securitas.

Het incident gebeurde rond 9 uur, kort na de opening van Hypermarkt Carrefour langs de Strandlaan in Koksijde. De bewakingsagent en een klant kregen het met elkaar aan de stok in een discussie over het nemen van een winkelkar. Een winkelkar nemen is in coronatijden verplicht zodat de nodige afstand in de winkel bewaard kan worden. De klant weigerde dat echter, mogelijk omdat hij weinig boodschappen nodig had.

Er ontstond een ruzie en plots duwde de klant de bewakingsagent omver. De 59-jarige man uit Blankenberge viel pal achterover met zijn hoofd op de grond. Hij was meteen bewusteloos. De hulpdiensten werden snel ingeschakeld. Een MUG-heli landde op de parking en artsen dienden de man de eerste zorgen toe. Er werd gevreesd voor een hersentrauma maar in het ziekenhuis werd gelukkig slechts een zware hersenschudding vastgesteld.

Betreuren dit enorm

De man is al enige tijd bewakingsagent bij Securitas. “We hadden in de loop van de namiddag contact met hem en tot onze geruststelling was hij aan de beterhand”, zegt Carolle Van Dijck van bewakingsfirma Securitas. “We zijn blij dat hij snel bij bewustzijn was. Over wat er precies gebeurde doen we geen uitspraken. We laten het onderzoek over aan de politie. We betreuren dit geweldincident natuurlijk enorm. We merken de laatste tijd wel een kleine toename in het aantal geweldfeiten maar onze mensen zijn dan ook meer op het terrein aanwezig. Door de coronacrisis komen zij vaak in eerste lijn in aanraking met de klant. De meeste van die klanten volgen de richtlijnen goed op. Gelukkig blijft ook geweld eerder een uitzondering.”

Klant spoorloos

Voor de politie was eerst niet duidelijk wat er gebeurde. Niemand had de duw gezien, maar andere klanten zagen meteen daarna wel de agressieve klant weg wandelen. Aan hen verklaarde hij dat hij zich kenbaar had gemaakt, maar dat bleek niet het geval. De politie kwam de feiten onderzoeken en bekeek de camerabeelden van de winkel waarop de duw aan de bewakingsagent duidelijk te zien is. Ook de klant is gefilmd, maar die is voorlopig nog spoorloos. De politie voert nu verder onderzoek en ook het parket van Veurne is op de hoogte.