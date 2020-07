21 doden bij buscrash in Peking, studenten waren onderweg naar examen

In Peking is dinsdag een zwaar accident gebeurd. Een bus met voornamelijk Chinese studenten verloor de controle op een brug, ging even spookrijden en stortte daarna de ravijn in. 21 mensen kwamen om het leven en nog eens 15 werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Op camerabeelden is te zien hoe de bus initieel heel traag reed en dan plots van zijn rijvak afweek. De bus belandde op het andere rijvak en reed even in de tegengestelde richting voor hij van de brug in het water stortte. Er zaten op dat moment 38 passagiers op de bus, zegt de brandweer. 21 van hen stierven onmiddellijk. 15 anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Het zou gaan om laatstejaarsstudenten. Volgens plaatselijke media was de bus op weg naar een nationaal ingangsexamen, zo’n 11 miljoen Chinese studenten starten dezer dagen aan ingangsexamens die meerdere dagen duren. Dat examen, dat bekendstaat als gaokao, was al uitgesteld door de coronacrisis. Het valt nu samen met ernstig noodweer in delen van het land.