Ook Zoom en LinkedIn delen gebruikersgegevens niet langer met autoriteiten in Hongkong

Ook videocommunicatiebedrijf Zoom en sociaalnetwerksite LinkedIn zullen de gegevens van gebruikers niet meer beschikbaar stellen voor de autoriteiten in Hongkong, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

Eerder schortten Google, Twitter, WhatsApp, Facebook en Telegram hun samenwerking met de autoriteiten in Hongkong reeds op. De vooral bij jongeren populaire videoapp TikTok trekt zich volledig terug uit het land. De bedrijven zijn bezorgd over de gevolgen voor de mensenrechten van de nieuwe veiligheidswet die China in Hongkong heeft ingevoerd.

De speciale bestuurlijke regio Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Inwoners kunnen er gebruik maken van onder meer Facebook, Twitter en Google, websites die op het Chinese vasteland geblokkeerd zijn.

