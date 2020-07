REACTIES. Westerlo tevreden met invoering barragematch, maar: “Er werd geen rekening gehouden met ons standpunt”

Westerlo was dinsdag niet aanwezig op de Algemene Vergadering van de Pro League. Vice-voorzitter Hasan Cetinkaya zit na de lockdown terug in Turkije en gedelegeerd bestuurder Wim Van Hove was verontschuldigd om privé-redenen. Hij stond tijdens de vergadering wel voortdurend in contact met Philippe Bormans van Union, die een volmacht had gekregen om de stem van Westerlo uit te brengen.

Dat Westerlo tegen het voorstel van Cercle Brugge heeft gestemd, wil Van Hove officieel niet bevestigen. “Het was een geheime stemming”, klinkt het. “Wij wilden een gewijzigde format graag steunen, maar op een aantal punten waren wij vooraf niet akkoord. Zo zijn wij nooit betrokken bij de onderhandelingen en is er na onze brief naar alle clubs (als koploper in 1B pleitte het daarin voor een competitie in 1A mét Westerlo, nvdr.) geen moment rekening gehouden met ons standpunt. Tot slot week het format van de competitie in 1B op belangrijke punten af van de afspraken na de vorige vergadering. Zo was er in het laatste voorstel een eindronde voor de promotie voorzien, met halvering van de punten.”

Met het behoud van 16 clubs in 1A verdwijnt voor Westerlo de laatste kans op promotie, maar met de introductie van de barragematch tussen de nummer twee uit 1B en de vijftiende uit 1A halen de Kemphanen toch een kleine slag thuis. “Voor ons is dat een belangrijke verandering, zo is er toch een extra kans om te promoveren.”

OHL: “Op het veld promotie afdwingen”

In het voorstel van Cercle Brugge zouden OH Leuven en Beerschot beiden gepromoveerd zijn. Dat plan is dus definitief afgeschoten, wat betekent dat op 2 augustus in een rechtstreeks duel besist zal worden welke van de twee clubs naar 1A mag. OH Leuven legt er zich bij neer, maar wacht ook nog de zaak van Waasland-Beveren voor het BAS af.

“Dinsdag besliste de Algemene Vergadering van de Pro League om het competitieformat van 1A niet te wijzigen. Het voorstel om de hoogste voetbalklasse uit te breiden naar 18 clubs behaalde niet de nodige meerderheid. OH Leuven stelde steeds dat het de promotie op het veld wilde afdwingen en blijft hierbij. Dat de hele situatie de club in een ontzettend lastig parket bracht, is iets dat niemand zal ontkennen”, klinkt het op de website.

“Daarom wachten we op de uitspraak van het BAS in de zaak die Waasland-Beveren aanspande. Deze club vecht de degradatie aan die werd opgelegd na de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei. OH Leuven was samen met Beerschot tussenkomende partij en werd door het BAS gehoord in deze zaak.”