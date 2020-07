Tandartsstoel voor martelpraktijken in container vlak bij Belgische grens: politie ontdekt ‘gevangenis’ van bende criminelen

Tangen om vingers mee af te knippen, handboeien aan het plafond en een vastgeschroefde tandartsstoel. De politie heeft zeven containers ontdekt, waarvan er een volledig was ingericht als martelkamer. De politie heeft nu voor het eerst beelden laten zien van de ‘gevangenis’ in Roosendaal, vlak bij de Belgische grens.

Op de beelden is te zien hoe speciale teams van de politie invallen doen in een loods in de Wouwse Plantage. Daar werden zeven containers aangetroffen. Zes dienden als een gevangenis, eentje was ingericht ...