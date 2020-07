Vrouw die politie belde voor zwarte man “die haar bedreigde” in Central Park moet nu zelf voor de rechter verschijnen

Amy Cooper, de vrouw die op 25 mei een noodoproep deed tijdens een discussie met een Afro-Amerikaanse man in Central Park in New York City, moet zelf voor de rechter verschijnen. De witte vrouw had de politie gebeld omdat ze zich naar eigen zeggen bedreigd voelde door de man.

De vrouw was op die bewuste dag in mei aan het wandelen in Central Park met haar hond, die losliep. Christian Cooper, het slachtoffer dat het incident filmde met zijn smartphone, wees haar erop dat haar hond eigenlijk aan de leiband moest. De man wou als fervent vogelspotter niet dat de hond andere dieren kon lastigvallen in het park.

Wat volgde, was een hevige reactie van de vrouw. Ze belde zelfs de politie omdat ze zich naar eigen zeggen bedreigd voelde door de man. Een actie waarvoor ze op sociale media hard werd aangepakt. De vrouw werd uiteindelijk zelfs ontslagen, waarna ze haar excuses aanbood.

Amy Cooper houdt inmiddels vol dat ze niet racistisch is en dat ze enkel in paniek was. Toch krijgt de zaak nu nog een staartje. Op 14 oktober moet ze voor de rechter verschijnen voor het afleggen van een valse verklaring.

