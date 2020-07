Amateurclubs kwaad om nieuwe tijdstippen Jupiler Pro League-duels: “Dit is ongelofelijk”

Voortaan wordt er in de Jupiler Pro League ook om 16u15 gevoetbald op zaterdag en op 13u30 op zondag. En dat is een klap voor het amateurvoetbal, zo geeft de voorzitter van Voetbal Vlaanderen aan.

“Wij zijn not amused met die nieuwe tijdsloten”, zegt Marc Van Craen. “Wij vragen al een hele tijd om rekening te houden met het amateurvoetbal, vanuit de solidariteitsgedachte. Vorig jaar schreven we nog een open brief met daarin de vraag om rekening te houden met ons, in het belang van het Belgisch voetbal. Dat er nu beslist is om zondagmiddag om 13u30 al een eersteklassematch te plannen en uit te zenden, is dus ongelofelijk. Het maakt de concurrentie met het amateurvoetbal alleen maar groter, want dat gaat overlappen met de eerste ploegen uit lagere afdelingen – en natuurlijk ook met jeugdwedstrijden. We zagen de bui natuurlijk al een tijdje hangen, maar de tijd om gematigd te blijven, is nu stilaan voorbij. We moeten dringend op onze strepen staan, want het amateurvoetbal heeft de voorbije maanden al genoeg klappen moeten incasseren. Aan die tijdsloten valt niks meer te doen, maar wij gaan de Pro League nu vragen om op een andere manier solidair te zijn. Er moet nu maar een andere – financiële – geste tegenover staan.”