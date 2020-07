Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci: “We zitten nog tot over onze oren in de eerste golf van het coronavirus”

De Verenigde Staten worstelen nog hevig met het coronavirus. Enerzijds willen ze de economie heropstarten, maar anderzijds stijgt het aantal besmettingen nog elke dag. “We moeten onmiddellijk maatregelen nemen”, zegt Anthony Fauci, de “Amerikaanse Marc Van Ranst”.

Maandag viel in de Verenigde Staten het 130.000ste dodelijke slachtoffer. Bijna 3 miljoen mensen testten er positief op het virus. Toch gaan er overal weer zaken open en lijkt het openbare leven zich te herstellen. Tot groot ongenoegen van topviroloog Anthony Fauci.

“Als we naar de Europese statistieken kijken, dan zien we een afgeplatte curve die nu weer enkele pieken vertoont omdat ze het leven heropstarten”, zei Fauci in een interview. “Maar dat is hier niet het geval. Amerika is nooit terug op die basislijn gekomen. En nu krijgen we enkel maar meer besmettingen bij.”

Fauci waarschuwt dat het Amerikaanse gezondheidssysteem de bijkomende gevallen niet aankan. In delen van Texas zijn hospitalen volledig verzadigd. Enkele burgemeesters geven ook toe dat hun steden te snel zijn heropend.“We moeten onmiddellijk ingrijpen. We zitten nog tot over onze oren in de eerste golf van het coronavirus”, zei Fauci.

LEES OOK. “Ik heb het recht om ziek te worden”: waarom Amerika maar geen vat krijgt op het coronavirus