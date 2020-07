Profvoetbal en sportmakelaars vallen vanaf volgend jaar dan toch onder antiwitwaswet, Pro League moet inbinden

Het professionele voetbal en de sportmakelaars vallen vanaf 1 juli 2021 onder de preventieve antiwitwaswet, dat heeft de commissie Financiën en Begroting van het parlement zopas beslist. De Pro League had nog een ultieme poging gedaan om dit tegen te houden, tevergeefs.

Fraudegevoelige sectoren vallen sinds 2017 onder de preventieve antiwitwaswetgeving. Concreet betekent dit dat de identiteit van de personen met wie er zaken gedaan wordt steeds grondig gecontroleerd moet worden. Gaat het om individuen of landen die op een zwarte lijst staan, dan moeten deze transacties onmiddellijk worden doorgegeven aan de overheid. Gebeurt dit niet, dan kunnen er zware boetes volgen – tot wel 1,25 miljoen euro – en de bestuurders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

Vanaf 1 juli 2021 is dat dus ook het geval voor het profvoetbal en de sportmakelaars. Het amendement van Joris Vandenbroucke (SP.A) kreeg gisteren in de commissie Financiën en Begroting van het federale parlement steun van Groen/Ecolo, PS, PvdA,/PTB, CD&V en Vlaams Belang, goed voor een meerderheid. Volgende week wordt het behandeld in de plenaire vergoeding en zonder grote verrassingen zal het vanaf 1 juli 2021 van kracht worden, vanaf het begin van volgend voetbalseizoen dus.

Expertencommissie

Dat was ook een van de aanbevelingen van de expertencommissie van de Pro League met Johan Vande Lanotte, Michel Maus, Karl Dhont en Tomas Van Den Spiegel. Nadat Joris Vandenbroucke (SP.A) een amendement had ingediend om dit in de praktijk om te zetten, stuurde de Pro League zondag last minute nog een nota rond met de boodschap dat dit “toch geen goed idee zou zijn en dat er nog wat aanpassingen nodig zijn”. Maar dit manoeuvre blijkt de politiek dus toch niet overtuigd te hebben.

