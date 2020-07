Braziliaans president Bolsonaro test positief op corona: “Ik voel me prima”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) heeft positief getest op corona, dat maakt hij zelf bekend in een interview met CNN. De president voegde er wel aan toe dat hij zich prima voelde.

In Latijns-Amerika woedt het coronavirus bijzonder hevig. Brazilië moet met 1,6 miljoen gevallen momenteel enkel nog de Verenigde Staten laten voorgaan in de statistieken van landen met de meeste besmettingen. Er vielen ook al bijna 65.000 doden.

Volgens experts zijn die cijfers zelfs nog een onderschatting, maar Bolsonaro leek niet van plan om daar veel aan te veranderen. Zo noemde hij het coronavirus in het verleden veelvuldig “een licht griepje” en weigerde hij halsstarrig om maatregelen te nemen omdat die een te grote impact op de economie zouden hebben. Brazilië is ondertussen al toe aan zijn derde minister van Gezondheid sinds de coronacrisis uitbrak.

“Ik voel mij prima”, zei Bolsonaro in een interview met CNN nadat hij de resultaten van zijn test had bekendgemaakt. Hij vertelde ook dat hij hydroxichloroquine gebruikt en dat het volgens hem “heel effectief” is. Wetenschappers hebben nochtans eerder al aangetoond dat het malariamedicijn allesbehalve effectief is, het kan zelfs gevaarlijk zijn.

Het nieuws over zijn besmetting komt er nadat Bolsonaro maandag voor het eerst mét mondmasker was gezien. De Braziliaanse president lapte voorheen alle voorzorgsmaatregelen aan zijn laars. Geregeld werd hij al handenschuddend gespot met andere hoogwaardigheidsbekleders.

