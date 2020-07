VS overwegen Chinese sociale media te weren

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat hij “zeker overweegt” om Chinese socialemedia-apps waaronder TikTok te verbieden. Hij suggereerde in een vraaggesprek met nieuwszender Fox News dat de apps informatie doorsluizen naar de Chinese overheid. TikTok ontkent dat.

Amerikaanse volksvertegenwoordigers uitten eerder hun zorgen over eventuele risico’s voor de nationale veiligheid omdat TikTok mogelijk data met de Chinese overheid zou delen. De Congresleden zijn bezorgd over Chinese wetgeving die bedrijven verplicht om mee te werken met inlichtingendiensten.

Pompeo zei dat Amerikanen voorzichtig moeten zijn met het gebruik van TikTok, waarmee gebruikers korte video’s kunnen maken. De app is eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance. Op de vraag of hij de app zou aanraden, antwoordde Pompeo: “Alleen als je wil dat je privégegevens in de handen van de Chinese communistische partij vallen”.

TikTok liet in reactie op Pompeo’s uitspraken weten dat het nog nooit data van gebruikers heeft verstrekt aan de Chinese overheid en dat ook nooit zal doen, ook niet als de Chinese autoriteiten daarom zouden vragen. “Veilig en goed beveiligd gebruik is onze hoogste prioriteit”, zei het bedrijf tegen het Britse persbureau Reuters.

TikTok is in China zelf niet beschikbaar. ByteDance zou zich zoveel mogelijk van het thuisland willen distantiëren om de app aantrekkelijker te maken voor een wereldwijd publiek.

Pompeo komt met zijn opmerkingen over TikTok op een moment dat de verhouding tussen de VS en China toch al onder druk staan. De twee grootmachten ruziën onder meer over de herkomst van het nieuwe coronavirus en over de recente beslissing van China een nieuwe veiligheidswet voor Hongkong in te voeren. Volgens de VS wil China de bevolking van de voormalige Britse kroonkolonie met behulp van die wet knechten.