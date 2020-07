Duizenden Congolese vluchtelingen steken grens met Oeganda over

Oeganda heeft op drie dagen tijd minstens 3.000 vluchtelingen opgenomen die op de vlucht zijn voor gewapende milities die dorpen in de Congolese provincie Ituri terroriseren, zo maakte het VN-Vluchtelingenprogramma UNHCR dinsdag bekend.

De Congolezen konden Oeganda binnenkomen, omdat de grenzen tussen 1 en 3 juli tijdelijk opengesteld waren. Volgens Congolese autoriteiten maken zij deel uit van een grotere groep van zowat 45.000 vluchtelingen, die al sinds mei op pad is. Sommigen keerden intussen huiswaarts, ongeveer 40.000 vluchtelingen wachten nog steeds aan de grens, in de hoop op een oversteek. De grenzen zijn intussen weer gesloten omdat Oeganda “het land wil beschermen tegen Covid-19”.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie zijn 65 procent van de vluchtelingen vrouwen en kinderen. Zij worden allemaal opgenomen in een quarantainecentrum.

In het oosten van Congo houdt het geweld nog steeds aan, met tientallen gewapende groeperingen die in de twee Kivu’s en Ituri dood en vernieling zaaien en criminele netwerken die schaamteloos de minerale rijkdommen uitbuiten. De onveiligheid in de regio zorgt voor meer dan 5 miljoen interne ontheemden en meer dan 500.000 vluchtelingen.