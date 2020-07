Charleroi klopt na Anderlecht nu ook Zulte Waregem in oefenduel, blij weerzien tussen Deschacht en Gillet

Waregem - Zulte Waregem heeft ook zijn tweede wedstrijd van zijn voorbereiding niet gewonnen. Charleroi was in het Regenboogstadion met 1-2 de betere.

Essevee begon nochtans het best aan de match en kwam snel op voorsprong via Berahino. Wat gaat Zulte Waregem doen wanneer hij straks de deur van het Regenboogstadion achter zich toe trekt? Charleroi zette daar weinig tegenover. De Carolo’s speelden te slordig en ook in de duels waren ze te passief.

Foto: BELGA

Na rust zagen we een ander Charleroi. Karim Belhocine schakelde terug over naar zijn beproefde 4-4-2 en dat rendeerde. Onder het goedkeurend oog van kersverse aanwinst Guillaume Gillet scoorde Nicholson de gelijkmaker en na een knap aangesneden vrije trap van Lazare kopte Tsadjout Charleroi op voorsprong. Een jeugdig Zulte Waregem probeerde drong nog aan en raakte de lat, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.

Blij weerzien tussen twee ex-Anderelchtspelers: Guillaume Gillet en olivier Deschacht Foto: BELGA

Zulte Waregem trapte afgelopen zaterdag zijn oefencampagne op gang met een 2-2 draw tegen Cercle Brugge. Charleroi begon zijn voorbereiding veelbelovend met een 0-1 zege bij RSC Anderlecht.

Zulte Waregem eerste helft: Bansen, Opare, Pletinckx, Deschacht, Srarfi, Sissako, Seck, Govea, Bruno, Vossen, Berahino

Zulte Waregem tweede helft: Bostyn, Coopman, Humphreys, Kainourgios, Schamp, Thiel, Van Hecke, De Smet, Soisalo, Sylla, Dompé

Charleroi eerste helft: Descamps, Busi (64’ Marinos), Dessoleil (64’ Tchatchoua), Willems, Hendrickx, Henen, Morioka (64’ Descotte), Gholizadeh (64’ Gécé), Kayembe (64’ Zajkov), Benchaib, Nicholson (64’ Niane)

Charleroi tweede helft: Penneteau, Busi, Dessoleil, Tsadjout, Lazara, Nkub, Diagne, Morioka, Gholizadeh, Kayembe, Nicholson

Doelpunten: 9’ Berahino (Vossen), 52’ Nicholson (Tsadjout), 78’ Tsadjout (Lazare)