Federale Spoorwegpolitie en Securail zullen reizigers zonder mondmasker beboeten

De Federale Spoorwegpolitie en Securail gaan scherper controleren of de coronamaatregelen op treinen goed nageleefd worden en wie de maatregelen niet naleeft mag een boete verwachten. “Omdat het aantal reizigers op de treinen ook gestaag toeneemt, is het iedereen belangrijk dat de verplichting om een mondmasker te dragen, wordt nageleefd”, klinkt het.

Sinds het dragen van een mondmasker verplicht werd op het openbaar vervoer op 4 mei, hield NMBS heel wat sensibiliseringsacties. Zo waren er de campagne #movesafe, affiches in de stations en op de treinen, aankondigingen, berichten op de sociale netwerken, sensibilisering door het personeel op het terrein. Maar dat bleek niet voldoende, zo beschuldigden heel wat kustburgemeesters dat NMBS niet toekeek op de verplichting.

De vervoersmaatschappij gaat zijn controles nu verscherpen. Die controles gebeurt in eerste instantie door de politiediensten, met de steun van Securail.

“We keken altijd al toe maar vooral met het doel overtreders in regel te stellen. Nu zijn we twee maanden verder, passagiers die geen mondmasker dragen zullen nu ook beboet worden”, bevestigt de Federale politie.

“Het is essentieel om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, vooral nu het aantal reizigers geleidelijk aan toeneemt. Op weekdagen bedraagt het aantal reizigers per dag momenteel 448.000, dat is 48,5% van het normale aantal, vóór Covid-19”, klinkt het bij NMBS.

NMBS blijft iedereen oproepen om deze maatregel, die essentieel is voor ieders veiligheid, na te leven. NMBS zal haar reizigers daarom via al haar communicatiekanalen blijven sensibiliseren over de sanitaire maatregelen.