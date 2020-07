Zanger Kasabian krijgt enkel werkstraf voor martelen van zijn vrouw in bijzijn van kind

De frontman van Kasabian, Tom Meighan, heeft een werkstraf gekregen voor de aanval op zijn ex-verloofde. Britse vrouwenorganisaties zijn woedend over de lichte straf. Kasabian zette de zanger maandag aan de deur.

Meighan moest vandaag voor de rechter verschijnen Foto: AP

Het hele incident werd gefilmd dus Meighan kon niet anders dan ‘schuldig’ pleiten voor de aanval op zijn ex-verloofde. Op 9 april sloeg een dronken Meighan, Vikki Ager in het gezicht, duwde hij haar tegen een hamsterkooi, bleef hij haar op de grond gooien, probeerde haar te wurgen met zijn handen en dreigde een houten pallet te gebruiken om haar te slaan. Meighan nam haar bij de enkels en sleurde haar tot in de tuin. Het is uiteindelijk de zoon van het koppel dat de politie belde. “In de stem van het kind klinkt angst en paniek terwijl je op de achtergrond Ager kan horen schreeuwen”, zei de openbare aanklager.

“Voor deze feiten had ik u in de gevangenis kunnen zetten”, sprak de rechter. Het was niet de eerste keer dat politie een oproep kreeg naar het huis. Toch besloot de rechter om hem slechts een werkstraf van 200 uur op te leggen. “Ik moet rekening houden met het blanco strafblad en het vrijwilligerswerk waar de zanger zich in het verleden mee bezighield. Ik hoor ook dat hij zijn alcoholprobleem erkent.” De advocate van Meighan zei dat haar client zich excuseerde.

De zanger werd eerder deze week wel uit zijn rockgroep Kasabian gezet.

Opvallend. Na de uitspraak wendde de zanger zich tot Twitter. “Ik ben oké. Ik ben in het reine. Dank voor jullie steun.”

Vrouwenverenigingen in het Verenigd Koninkrijk zijn geschokt over de uitspraak. “Een strenge straf is het enige juiste signaal in zaken zoals deze. Dit is geen correcte straf.”