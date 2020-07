Triatleet wandelt 250 km naar plek waar vriendin met vliegtuig crashte: “Dit is echt wel mijn zwaarste tocht ooit”

Gent -

Met deelnames aan de meest fysieke sportwedstrijden ter wereld gaat triatleet Nico de Neef (38) al twee jaar de grootste uitdagingen aan. Maar maandag is hij vanuit Gent vertrokken voor de zwaarste tocht die hij ooit zal maken. Hij stapt 250 kilometer naar de plek in Frankrijk waar zijn grote liefde Sandina (33) twee weken geleden met een vliegtuig is neergestort. “Ik was al mentaal gesloopt, nog voor ik hieraan begon. Maar mijn hart zegt dat ik dit moet doen, voor haar.”