Het stinkt, smaakt smerig en je trekt er wit van weg: toch is bedrijf dankzij vies drankje 230 miljard euro waard

Het smaakt naar beschimmelde sinaas en naar visolie, maar Kweichow Moutai is vloeibaar goud. Het bedrijf achter Mao’s favoriete drank – alcoholpercentage: 53 procent – is sinds kort het meest waardevolle Chinese bedrijf. U kunt het drankje ook hier kopen, als u 230 euro wil neerleggen voor een fles van een halve liter.

Kweichow Moutai. Het is een naam die weinig bekend klinkt buiten China, maar in het oosten ronkt ie. Het is om te beginnen de grootste sterkedrankenproducent ter wereld. Drie jaar geleden stak het Diageo ...