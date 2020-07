Drugs, alcohol en uitwerpselen: rechtszaak tussen Johnny Depp en Britse tabloid belooft sensatie en imagoschade

De eerste dag van de lasterzaak tussen Johnny Depp (57) en The Sun is dinsdag met veel bekijks van start gegaan in Londen. De acteur eist een schadevergoeding omdat de Britse tabloid hem een vrouwenmishandelaar noemde. Dat zijn ex-vrouw Amber Heard (34) fysiek en mentaal geweld moest ondergaan, is immers “compleet gelogen”. De acteur wil zijn reputatie voor eens en voor altijd zuiveren, maar zal hij de strijd om de minste imagoschade ook winnen?