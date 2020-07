“Maandstonden zo pijnlijk dat ik flauwviel”: koppel maakt documentaire over ziekte die 1 op 10 vrouwen treft

Gent -

Tien jaar lang heeft Ellen Andries (36) moeten vechten tegen de pijn. Maand na maand lag ze telkens vijf dagen in bed tijdens haar maandstonden. Totaal uitgeput. “Het hoort erbij”, zeiden artsen. Moegestreden, en vijf gynaecologen later, weet ze eindelijk dat ze lijdt aan de ziekte endometriose. Samen met haar vriend Thomas Maddens (29) filmde ze haar martelgang in de intense documentaire. “Duizenden vrouwen krijgen hiermee te maken, en toch is de aandoening nauwelijks bekend.”