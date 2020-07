Ongezien: 500 miljoen euro opslag voor ziekenhuispersoneel, maar wat dan met de rusthuizen?

In totaal één miljard euro trekt de federale regering uit om 125.000 personeelsleden in de zorg een hoger loon te geven en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Vriend en vijand zijn het erover eens dat dit een historisch akkoord is. Maar de vraag is of de Vlaamse regering nu hetzelfde zal doen voor haar 127.000 zorgpersoneelsleden. “Woon-zorgcentra zijn even belangrijk als ziekenhuizen.”