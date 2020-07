Weg naar nieuwe titel ligt open voor Juventus: Lazio verliest tweede match op rij, bijtincident (!) ontsiert slotfase

Slecht nieuws voor de liefhebbers van de betere voetbalthriller: in Italië lijkt de weg naar de titel meer dan ooit open te liggen voor Juventus. Lazio, waar Jordan Lukaku bij de rust mocht invallen, verloor immers voor de tweede week op rij. Laagvlieger Lecce was met 2-1 te sterk, waardoor Juventus straks tien punten kan uitlopen indien het de topper van Milan wint.

Lazio had zich voor de corona-onderbreking ontpopt tot de grote uitdager van titelverdediger Juventus, maar ging de voorbije weken een paar keer pijnlijk met de billen bloot. Enkele weken geleden was Atalanta met 3-2 te sterk, afgelopen weekend kwam Milan met 0-3 winnen en nu is er weer de uitschuiver tegen Lecce.

GOAL | Door een flater van Gabriel, komt Lazio op voorsprong. ????



Nochtans was het dankzij een vroege goal van Caicedo uitstekend begonnen voor de Romeinen, maar goals van Babacar en Lucioni keerden de situatie nog om.

Doelman Gabriel, die stevig in de fout ging bij de openingsgoal, ontpopte zich tot superman bij Lecce. Daar kon ook Jordan Lukaku, die bij de rust inviel voor Jony, niets aan verhelpen. In blessuretijd kookten de potjes bij Lazio nog flink over en nam de Spanjaard Patric een flinke hap uit de zwaaiende arm van tegenstander Giulio Donati. Hij werd meteen uitgesloten.