VS bevestigen dat ze WHO verlaten hebben

De uitstap van de Verenigde Staten uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is dinsdagavond zowel door de VS als door de Verenigde Naties bevestigd.

Ook de Verenigde Naties bevestigen het indienen van een verklaring door de Verenigde Staten over de geplande exit uit de WHO.

Secretaris-generaal van de VN António Guterres werd maandag op de hoogte gebracht, zei zijn woordvoerder Stephane Dujarric dinsdag in New York. De uitstap moet op 6 juli 2021 in werking treden. Guterres beoordeelt momenteel samen met de WHO of de voorwaarden voor een dergelijke intrekking van het lidmaatschap vervuld zijn.

De Verenigde Staten zijn sinds 21 juni 1948 lid van de WHO. In de resolutie van het Amerikaanse Congres over de toetreding tot de WHO staat dat de Verenigde Staten zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken mits inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden. Vereist is ook dat de Verenigde Staten alle uitstaande bijdragen aan de WHO betaald hebben.