“Iedereen wijst naar Messi, maar de transfers van Barça zijn al vijf jaar dramatisch”

De kans is groot dat Barcelona dit seizoen geen enkele prijs pakt. In de beker werd het uitgeschakeld door Bilbao, in de halve finales van de supercup verloor het van Atlético en in de competitie zal het Real Madrid niet meer bijbenen. Dan rest nog de Champions League, waarin verschillende ploegen beter zijn: Manchester City, Bayern München, PSG en mogelijk ook Juventus.

Een jaar zonder trofee zou hard aankomen, want dat is al geleden van 2008 onder Frank Rijkaard. Het ging toen snel weer crescendo, want met Pep Guardiola won Barça in 2009 plots álles, zes prijzen in ...