Meesteroplichtster opnieuw in de cel na passage in onze zomerreeks

Kasterlee - Oplichtster Ilse Leroi (41) is opgepakt door de politie en aangehouden, nadat door een artikel in Het Nieuwsblad aan het licht kwam dat ze opnieuw tal van mannen had opgelicht. De politie klopte maandagavond aan bij de woning van haar nieuwe vriend, in Kasterlee. Leroi werd opgepakt, maar ze stelde zich naar verluidt erg weerspannig op. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de vrouw dinsdag voor de onderzoeksrechter is verschenen en werd aangehouden.

Ilse Leroi werd al negen keer veroordeeld wegens oplichting. Ze probeerde stiekem de vrachtwagens te verkopen van een transportfirma waar ze werkte, ze verkocht 1.400 tickets voor een schlagerfestival dat niet bestond en ze troggelde tal van verliefde mannen hun spaargeld af.

Vorige week bleek uit een artikel in deze krant dat Leroi sinds haar vrijlating eind vorig jaar opnieuw een Nederlandse verkoper van zonnebanken had opgelicht. Ze troggelde hem een dure zonnebank af, met gebruik van een vals bankafschrift. In tussentijd hebben al acht nieuwe slachtoffers een klacht ingediend bij het gerecht. Leroi is aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, fraude en drugsgerelateerde feiten.