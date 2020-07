Spelers van Virton willen contracten laten ontbinden: “Terwijl de club schadevergoeding eist, worden onze rechten geschonden”

In een brief gericht aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League hebben de spelers van Excelsior Virton hulp gevraagd bij de ontbinding van hun contract bij de geplaagde club. Virton wenst niet in de polemiek te treden, maar ziet geen enkele contractuele verplichting om de spelers vrij te laten.

In een open brief beschrijven de spelers van Virton hoe ze sinds de verplichte degradatie van de club naar de tweede amateurklasse in onzekerheid worden gehouden. “Het bestuur weigert elk contact. Er is geen uitleg en we moeten de verschillende procedures vernemen via de pers”, klinkt het.

Bovendien worden de contracten niet nageleefd. Zo zouden tekenbonussen niet uitbetaald worden of lonen niet tijdig worden uitgekeerd. Er zouden bovendien geen trainingen of individuele programma’s, noch oefenwedstrijden georganiseerd worden. “We zijn aan ons lot overgelaten. We hebben op eigen kosten een trainer aangenomen om in vorm te blijven”, luidt het. “De club gijzelt ons met al die procedures tegen de KBVB. En terwijl Virton een schadevergoeding eist, worden onze rechten niet gerespecteerd. De club verhindert ons om ons werk te doen en maakt het onmogelijk een nieuwe werkgever te zoeken. Veel spelers zitten al maanden in een depressie of met ernstige financiële problemen. Ook wij moeten onze rekeningen betalen.”

De spelers vragen daarom hulp aan de Pro League en de KBVB om hun spelerscontracten te kunnen ontbinden. Virton reageert “verbaasd” op de démarche, maar wenst niet in de polemiek te treden. “De belangen van de club gaan nu eenmaal voor op al de rest”, klinkt het dinsdag in een persbericht. “Sommige spelers vragen om vrij te zijn, maar zo’n verzoek is juridisch of contractueel niet te staven. Virton weigert geen transfers, maar dat moet dan wel met respect voor de regels en de individuele overeenkomsten gebeuren. Het mag geen eenzijdige verbintenis zijn.”

Virton heeft wel begrip voor de bezorgdheden van de spelers, maar houdt vast aan zijn standpunten. “Niet de club, maar het illegale reglement op basis waarvan we gedegradeerd zijn is de schuldige voor de malaise.”