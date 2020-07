Mesaanval in Duitsland: politie schiet aanvaller dood

De politie in het Duitse Mainz heeft een met een mes gewapende man neergeschoten. De man had de opgeroepen politiemensen aangevallen en kon alleen met schoten uit een dienstwapen worden tegengehouden. Eerder had de politie de 57-jarige man willen overmeesteren met pepperspray en een taser. Hoe vaak werd er geschoten, is nog onduidelijk.