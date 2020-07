Kevin De Bruyne dreigt 3,5 miljoen euro te verliezen: op het veld tegen Newcastle, met het hoofd in Zwitserland

Manchester City houdt de adem in. Vrijdag beslist het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne over een Europese schorsing van twee jaar, maandag volgt de uitspraak. Geen Champions League zou een serieuze streep door de rekening zijn van Kevin De Bruyne. Zo’n 3,5 miljoen euro aan premies hangen in zijn contract van Champions League-voetbal af.