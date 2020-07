“Grote clubs zijn machtiger dan ooit: ze krijgen over de hele lijn hun zin”

Met een tandpastaglimlach, al dan niet verstopt achter een mondmasker, stelt de Pro League vandaag zijn kalender 2020-2021 voor. Voor de hoge heren die ons profvoetbal bestieren, is het allemaal goed gekomen, die coronacrisis. Gisteren in het Crowne Plaza Hotel in Diegem klopten ze zichzelf nog eens nadrukkelijk op de borst. Het nieuwe mediacontract met Eleven, de regels rond de makelaars, de nieuwe Super League bij de vrouwen, de afhandeling van de corona-competitie – CEO Pierre François somde de “succesverhalen” op alsof hij een eredoctoraat voor bestuurskunde en visionair leiderschap in ontvangst nam.