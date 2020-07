AC Milan stunt tegen Juventus met drie goals in vijf minuten (maar Saelemaekers was net gewisseld)

Juventus heeft de titel nog niet binnen. Na het verlies van Lazio eerder op de avond leek de Oude Dame zijn bedje gespreid te hebben, maar op bezoek bij Milan gaf het een 0-2-voorsprong op dramatische wijze uit handen. De Milanezen scoorden liefst drie keer op vijf minuten tijd en deden er in het slot zelfs nog eentje bij. Alexis Saelemaekers begon in de basis bij Milan, maar was net gewisseld toen de Grote Ommekeer begon.

De Italiaanse topper brak pas na rust open. Na een slaapverwekkende eerste helft, waarin een hommage aan de pas overleden componist Ennio Morricone voor aftrap het enige hoogtepunt was, versnelde Adrien Rabiot bij de start van de tweede. De Fransman liep vanop eigen helft tegenstander na tegenstander eraf en besloot zijn solo met een rake knal van buiten de zestien: 0-1. Enkele minuten later stond het al 0-2 toen Cristiano Ronaldo defensief geklungel bij de thuisploeg uitbuitte. Voor ‘CR7’ al zijn 26ste doelpunt in de Serie A dit seizoen.

Milan en Juventus brengen eerbetoon aan Ennio Morricone. Video: Eleven Sports

Milan-Juventus: 0-1. Video: Eleven Sports

Milan-Juventus: 0-2. Video: Eleven Sports

Even voorbij het uur ging het echter snel. Alexis Saelemaekers was net gewisseld toen Zlatan Ibrahimovic vanop de stip de aansluitingstreffer binnen trapte. Enkele minuten later slalomde Franck Kessié door de nochtans dichtbevolkte zestien van Juve en trapte hij via de paal de 2-2 binnen. En nog zestig seconden later stond het zowaar 3-2. Rafael Leão, die in het veld was gekomen voor Saelemaekers, ging helemaal alleen de strijd aan tegen een overmacht aan verdedigers en zag zijn schot in doel gedevieerd worden.

Milan-Juventus: 1-2. Video: Eleven Sports

Milan-Juventus: 2-2. Video: Eleven Sports

Milan-Juventus: 3-2. Video: Eleven Sports

De inzinking van Juventus nam intussen kolossale proporties aan. Linksback Alex Sandro maakte het er niet beter op. Hij leverde de bal in de eigen zestien zomaar in bij Giacomo Bonaventura. Dankuwel, zei die, en hij schotelde Ante Rebic de 4-2 voor.

Milan-Juventus: 4-2. Video: Eleven Sports

Voor Juventus is er wel nog geen vuiltje aan de lucht, want de Oude Dame behoudt zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio. Milan rukt verder op in het klassement en springt voorlopig naar de vijfde plek in de Serie A.