Umicore overweegt vergoeding voor elk gezin dat wil verhuizen, Antwerpen wil kinderen op kamp sturen

Hoboken - Gezinnen met kinderen die weg willen uit de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden, krijgen het aanbod om zich elders te vestigen, op kosten van Umicore. Het voorstel komt er nadat vorige week te hoge loodwaarden in het bloed van enkele kinderen is vastgesteld.

De stad Antwerpen en het metaalverwerkende bedrijf Umicore zoeken een oplossing voor de kinderen die in de wijken rond de fabriek in Hoboken ­wonen en te hoge loodwaarden in het bloed hebben. Ze willen hen in eerste instantie deze zomer zo veel ­mogelijk gezonde lucht laten inademen.

Zo werkt de stad aan een aanbod waarbij de kinderen minstens overdag buiten de wijk op kamp kunnen gaan. Eventueel kunnen ze aansluiten bij bestaande initiatieven. Een en ander moet nog worden uitgewerkt. Meer details zouden voor het einde van de week bekend moeten zijn, laat Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) weten. Hij wil zo veel mogelijk kinderen een aanbod doen, niet alleen diegenen met de hoogste loodwaarden in het bloed.

Umicore werkt intussen aan een langetermijnoplossing voor gezinnen met kinderen die weg willen uit de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden. Het bedrijf zou de gezinnen moreel en financieel willen steunen. Ook daarover gaat het Antwerpse stadsbestuur verder overleg plegen.

Over hoe een eventuele verhuis concreet moet verlopen, pleegt het Antwerpse stadsbestuur verder overleg met het metaalverwerkend bedrijf.

Deze zomer kunnen kinderen overdag al buiten de wijk, eventueel in speelkampen, worden opgevangen.