WHO geeft nu toch toe dat corona verspreid kan worden via aerosolen

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft erkend dat er steeds meer bewijs is dat het coronavirus kan worden verspreid door kleine deeltjes die in de lucht zweven. “De luchttransmissie kon niet worden uitgesloten in drukke, gesloten of slecht geventileerde omgevingen”, klinkt het. Als het bewijs wordt bevestigd, kan dit de richtlijnen voor binnenruimten beïnvloeden.

In een open brief ondertekend door meer dan 200 wetenschappers wordt de WHO ervan beschuldigd de mogelijkheid van verspreiding via de lucht te hebben onderschat. De WHO heeft tot nu toe gezegd dat het virus via druppeltjes wordt overgedragen wanneer mensen hoesten of niezen.

“We wilden dat ze het bewijs zouden erkennen”, zei Jose Jimenez, een chemicus aan de Universiteit van Colorado die de brief ondertekende, tegen persbureau Reuters. “Dit is absoluut geen aanval op de WHO. Het is een wetenschappelijk debat, maar we vonden dat we openbaar moesten worden gemaakt omdat ze weigerden het bewijs te aanvaarden na veel gesprekken”, zei hij.

WHO-functionarissen hebben gewaarschuwd dat het bewijs voorlopig is en verdere beoordeling vereist. Benedetta Allegranzi, die instaat voor infectiepreventie en -bestrijding bij de WHO, zei dat het niet kan worden uitgesloten dat er aanwijzingen zijn voor de overdracht van het coronavirus via de lucht in “overvolle, gesloten en slecht geventileerde omgevingen”.

Maatregelen veranderen

Maandenlang heeft de WHO erop gestaan ??dat Covid-19 wordt overgedragen via druppeltjes die worden uitgestoten wanneer mensen hoesten of niezen. Druppeltjes die niet in de lucht blijven hangen, maar op oppervlakken vallen - daarom is het wassen van de handen een belangrijke preventiemaatregelen.

De nieuwe bewijzen over de overdracht zullen grondig moeten worden geëvalueerd, maar als het wordt bevestigd, moet het advies over hoe de verspreiding van het virus kan worden voorkomen, veranderen en kan dit leiden tot een breder gebruik van maskers en een strengere afstand, met name in bars, restaurants, en op het openbaar vervoer.