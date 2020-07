Ghislaine Maxwell moet dinsdag eerste keer voor rechter verschijnen

Ghislaine Maxwell, de vorige donderdag opgepakte medewerkster en ex-vriendin van Jeffrey Epstein, moet dinsdag 14 juli voor het eerst voor een federale rechter in New York verschijnen. Dat zal, wegens het coronavirus, gebeuren met een videoconferentie.

De aanklagers in New York beschuldigen Maxwell ervan Epstein “geholpen en gefaciliteerd te hebben, en bijgedragen aan het misbruik van minderjarigen”, van 1994 tot 1997. De 58-jarige Maxwell werd donderdag in New Hampshire gearresteerd en is maandag overgebracht naar een gevangenis in New York.

Na hun relatie bleef Maxwell bevriend met Epstein. Vrouwen die zeggen dat ze misbruikt werden door Epstein, wijzen ook naar Maxwell. Volgens die vrouwen had de Britse de leiding over het netwerk dat meisjes van 14 jaar en ouder voor Epstein ronselde. Nadat Epstein in juli vorig jaar opgepakt werd, verdween de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell uit beeld. In augustus pleegde de zakenman zelfmoord in zijn cel.

Maxwell moet voor zes aanklachten terechtstaan: vier voor ronselactiviteiten, en twee vanwege meineed. Ze zou tijdens een proces in 2016 meineed gepleegd hebben toen ze ontkende niets te weten van Epsteins praktijken.