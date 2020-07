Ex-speelster van Standard is weer terecht, maar omstandigheden van haar dagenlange verdwijning blijven een mysterie

Vanessa Licata is weer terecht. De 29-jarige ex-speelster van Standard verdween een week geleden, maar is nu weer bij haar familie. Wat er precies gebeurd is, blijft voorlopig een raadsel.

Op woensdag 1 juli 2020 omstreeks 22u00 verliet de Licata haar woning gelegen in de Rue des Pierres in Seraing. Sindsdien had ze niets meer van zich laten horen. Haar auto, een witte Volkswagen Polo, stond verkeerd geparkeerd in het Franse Villeneuve-d’Ascq en vertoonde sporen van een ongeval. Licata zou rond 02u00 haar vader gebeld hebben om haar te komen halen, klinkt het in de Waalse pers. Sindsdien werd er echter niets meer vernomen van Licata. Haar ongeruste mama en zus trokken zelfs naar Frankrijk voor een buurtonderzoek.

Tot er dinsdag goed nieuws kwam, toen de familie van de ex-speelster van Standard in La Meuse bekendmaakte dat Licata gezond en wel opnieuw thuis is. Al is voorlopig niet geweten waarom ze die woensdag vertrok en wat er precies gebeurd is met haar.