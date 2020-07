Chinese inlichtingendienst al aan de slag in Hongkong

De Chinese veiligheidsdiensten zijn woensdag aan de slag gegaan in Hongkong. In een Hongkongs hotel is woensdagochtend een onaangekondigde plechtigheid gehouden voor de start van de activiteiten van het Kantoor voor het Vrijwaren van de Nationale Veiligheid. De vorige week ingevoerde controversiële veiligheidswet maakt het Peking mogelijk om de eigen veiligheidsdiensten in Hongkong te laten opereren. Voor Carrie Lam, hoogste bestuurder in de metropool, vormt de opening een “historisch moment”.

Het hoofdkantoor van de dienst in Hongkong komt vlak bij Victoria Park, waar de voorbije jaren regelmatig prodemocratische protesten werden gehouden. Bij de officiële opening van het kantoor waren tal van topfunctionarissen aanwezig, onder wie de gezant van Peking in Hongkong en het hoofd van het Chinese garnizoen in de stad. De politie had wegen in de omgeving afgezet.

De dienst zal in Hongkong onder meer inlichtingen moeten verzamelen over zaken die de staatsveiligheid betreffen. De gezant van Peking, Luo Huining, zei dat de tijd voorbij is waarin Hongkong “weerloos” was bij bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Een land, twee systemen

Critici zien de nieuwe wet als een klap voor de speciale status van Hongkong binnen China. De voormalige Britse kolonie heeft een eigen rechtssysteem, dat als onafhankelijk en westers wordt gezien. Door de nieuwe wet kunnen sommige zaken voortaan door het Chinese rechtssysteem worden behandeld. Met de veiligheidswet worden activiteiten geviseerd die door Peking als terrorisme, afscheuring of samenspanning met het buitenland worden beschouwd.

Bij de teruggave van Hongkong aan China, in 1997 door Groot-Brittannië, werd nog beloofd dat Hongkong vijftig jaar lang onder het systeem van “een land, twee systemen” zou vallen. Met de goedkeuring van deze veiligheidswet is er echter een einde gekomen aan dat systeem, menen experts.