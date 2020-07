Nederlandse nieuwslezeres wordt onwel tijdens uitzending

Woensdagochtend is Amber Brantsen, NOS Journaal-presentatrice, plots onwel geworden tijdens de live-uitzending. Ze stopte met praten terwijl ze het weerbericht aan het voorlezen was en legde haar hoofd op de tafel. Op Twitter stelt ze nu mensen gerust dat er niets aan de hand is.

“Lieve mensen, ik zie hier veel reacties rondgaan. Ik werd net even onwel tijdens het NOS Journaal van 7 uur. Geen zorgen, ik ben weer oké”, schrijft de presentatrice woensdagochtend op Twitter. Enkele minuten eerder was ze namelijk onwel geworden tijdens ene live tv-uitzending. Tijdens het weerbericht stopte ze met praten. Net voordien was ook te horen hoe ze steeds feller begon te ademen en langzamer begon te praten.

Niet veel later, voor de nieuwsuitzending van 8 uur was de presentatrice opnieuw te zien op het scherm. Maar een collega nam later de andere uitzendingen over.