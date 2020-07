Zorgen om Eden Hazard nemen toe: “Zijn enkel zag er niet goed uit”

De kans lijkt klein dat Eden Hazard komende zondag op het veld staat bij Real Madrid. In Spanje klinkt het dat het niet goed gaat met zijn enkelblessure.

Hazard ondervindt sinds vorig week terug hinder aan de enkel waaraan hij eerder dit seizoen geopereerd werd. In de wedstrijd tegen Espanyol kreeg hij meerdere tikken tegen die enkel, waarna hij het midweekduel tegen Getafe liet schieten. Vrijdag trainde hij plots terug met de groep mee in Valdebebas, om vervolgens de groepstraining van zaterdag te laten schieten.

“Natuurlijk is Eden niet tevreden”, reageerde coach Zinédine Zidane toen. “Hij is bezig aan zijn eerste jaar hier in Madrid en hij wil zich tonen en de ploeg helpen. Een speler die zich niet kan tonen op het veld: voor mij persoonlijk is dat het ergste dat er bestaat. Alles wat hij wil, is speelklaar zijn. Als hij niet honderd procent is, vormt dat een probleem voor de ploeg. Wij willen op de eerste plaats dat hij opnieuw helemaal fit geraakt en we dit alles achter ons kunnen laten. Ik hoop dat het niet al te erg is en dat we hem terug bij ons hebben voor het einde van het seizoen.”

Maar die hoop lijkt ijdel. Het Spaanse Cadena Ser meldt woensdag dat Hazard het treffen van vrijdag met Alaves gaat missen. Wat zijn 26e gemiste partij van het seizoen zou zijn, op een totaal van 47 wedstrijden, terwijl Real zich geen misstap kan veroorloven in de titelstrijd met FC Barcelona.

“Hazard onderging recent enkele testen aan zijn enkel en die zag er niet goed uit”, klinkt het. “Hij blijft last hebben van z’n enkel en is dan ook buiten strijd voor de partij tegen Alaves.”

Volgens journalist Edu Pidal (Onda Cero en Radio Estadio) kon de Rode Duivel dinsdag enkel meetrainen met de groep. “Hij deed niet mee tijdens het wedstrijdje en trainde uiteindelijk individueel. Hij is een groot vraagteken voor Alaves.”

Bij de Madrileense huiskrant Marca houden ze het op het nieuws dat Hazard in een “race tegen de klok” zit om fit te geraken voor de wedstrijd van vrijdag. “Fysiek gezien voelt Hazard zich goed”, aldus Marca. “Al heeft hij nog wel wat pijn na de tik tegen Espanyol. Het probleem is echter dat hij zich niet volledig comfortabel voelt wanneer hij sprintjes trekt, van snelheid moet veranderen en dribbels doet. Real traint nog twee keer vooraleer Zidane zijn selectie bekendmaakt. Hij zal geen risico’s nemen, zeker niet gezien Hazards enkelproblemen dit seizoen.”