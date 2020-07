Transfer naar Midden-Oosten lonkt voor Maxime Lestienne, maar Standard wil boter bij de vis

Verlaat Maxime Lestienne (28) Standard? Die kans bestaat, want er is nadrukkelijke interesse voor de flankaanvaller vanuit het Midden-Oosten. Al Ain bracht zelfs al tweemaal een bod uit, maar stuitte telkens op een njet in Luik. Lestienne zelf heeft wel oren naar een verhuis naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Nog geen Lestienne in de eerst twee oefenmatchen van Standard. De flankaanvaller sukkelt met buikgriep. Maar op de achtergrond speelt er ook een mogelijke transfer. Lestienne is in beeld bij Al Ain, dat al twee keer een bod neerlegde. Het laatste bedroeg 1,5 miljoen euro, maar ook dat vond Standard onvoldoende.

De speler zelf ziet een transfer wel zitten en Standard kan wel wat extra inkomsten gebruiken. Het is nu afwachten of er nog een derde bod volgt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Lestienne voetbalde eerder al voor het Qatarese Al Arabi, waarna hij via het Russische Kazan en het Spaanse Malaga in 2018 bij Standard belandde. Daar was hij tot dusver goed voor 15 doelpunten en 8 assists in 67 officiële partijen.