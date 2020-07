Grimmig protest na aankondiging nieuwe lockdown in Servië

In Belgrado heeft de politie dinsdagavond traangas ingezet om duizenden manifestanten uiteen te drijven, na de aankondiging van een nieuwe lockdown door een toenemend aantal coronabesmettingen.

Duizenden woedende manifestanten waren voor het Servisch parlement in Belgrado bijeengekomen na de aankondiging door president Aleksandar Vucic dat er dit weekend een nieuwe lockdown komt. De manifestanten riepen om het ontslag van Vucic.

De oproerpolitie moest traangas inzetten. Een deel van de betogers was het parlement binnengedrongen, maar werd door de ordediensten teruggedreven.

“Ziekenhuizen bijna vol”

Eerder op dinsdag meldde Servië 13 doden per dag, de hoogste dagelijkse tol sinds de pandemie begon. Het rapporteerde ook 299 nieuwe gevallen van Covid-19. De stijgende aantallen komen ongeveer acht weken na het opheffen van antivirusbeperkingen, die tot de strengste behoorden in Europa.

“Alle ziekenhuizen in Belgrado zijn bijna vol”,verklaarde president Aleksandar Vucic op televisie, bij de aankondiging van nieuwe beperkingen. “Met name Belgrado is van cruciaal belang, en daar zijn de cijfers erg slecht.”

“We kiezen voor een avondklok in het weekend, van vrijdag tot en met maandag”, zei Vucic. Bijeenkomsten van meer dan vijf mensen zijn vanaf woensdag verboden, zowel in afgesloten ruimtes als daarbuiten.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP