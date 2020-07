Jan Jambon: “Een begroting in evenwicht is niet meer de ambitie”

In september komt de Vlaamse regering met heel wat relancemaatregelen, dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan in een interview met Knack. Volgens hem zijn deze nodig na de coronacrisis die heel wat sectoren heeft doen lijden.

“De economische crisis moet nog echt toeslaan”, vertelt Jan Jambon aan Knack. Volgens hem was de tijdelijke werkloosheid, net als de hinder- en compensatiepremie een fantastische maatregel die bedrijven een organisaties geholpen heeft. Maar over hoe het veder moet is het volgens Jambon nog niet meteen duidelijk. “De vraag is hoeveel van die tijdelijke werkloosheid zal overgaan in structurele werkloosheid. Daar hebben we nog geen zicht op. We hadden de ambitie om in Vlaanderen naar een werkgelegenheidsgraad van tachtig procent te gaan. Maar ik zal al een tevreden minister-president zijn als we op het einde van deze ambtstermijn evenveel mensen aan de slag hebben als bij het begin.”

Begroting in evenwicht, geen realistisch traject

De bedoeling was om volgend jaar een begroting in evenwicht te hebben, maar dat zou volgens Jambon voorlopig niet meer de ambitie zijn. “We gaan onze begroting deze termijn niet helemaal naar de chokkedeizen helpen, maar van een evenwicht gaan we geen fetisj maken. De beste begrotingsmaatregel is dat er weer zo veel mogelijk mensen aan het werk zijn, en daarvoor moet de economie zo snel mogelijk weer draaien.”

Deze week zullen de experts van het economische en het maatschappelijke relancecomité hun aanbevelingen geven. Die worden dan meegenomen naar de septemberverklaring.