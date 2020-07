Chaos in uitgaansbuurt Knokke-Heist: politie moet bijstand vragen van andere korpsen om honderden jongeren naar huis te krijgen

Knokke-Heist - In de uitgaansbuurt in Knokke-Heist liep het in de nacht van dinsdag op woensdag uit de hand: honderden jongeren, vooral Nederlanders, wilden er na het sluitingsuur van de cafés nog niet naar huis. De politie moest bijstand vragen van omliggende zones om de situatie onder controle te krijgen. “In de loop van de dag volgt er overleg met het gemeentebestuur”, klinkt het bij de politie.

“Wij gaan ons wel aan de regels houden, maar dan heb je anderen van buiten Knokke-Heist die hier de boel komen verzieken”. De reacties op sociale media liegen er niet om: de uitgaansbuurt van Knokke-Heist zit met een probleem. Telkens wanneer het sluitingsuur van de cafés aanbreekt, troepen er honderden jongeren samen op het Alfred Verweeplein die nog niet naar huis willen. In de nacht van dinsdag op woensdag moest de lokale politie zelfs versterking vragen van omliggende zones én van de federale collega’s. Een aantal onruststokers werd bestuurlijk aangehouden.

Nederlandse jongeren

De beelden spreken voor zich: jongeren troepen massaal samen, er wordt geroepen en geduwd. Buurtbewoners filmden de taferelen en gooiden die op sociale media. “In totaal waren er zo’n 20 agenten aanwezig. Als we met meer zijn, gaan die amokmakers natuurlijk makkelijker naar huis”, aldus Steve Desmet, korpschef. “We zijn het gewoon dat we in juli heel veel Nederlanders over de vloer krijgen. Die verblijven hier dan meerdere dagen en willen zich amuseren in de uitgaansbuurt. Maar de cafés sluiten door de coronamaatregelen natuurlijk héél vroeg. Normaal duurt het nachtleven hier tot 6.00 uur ’s ochtends, maar nu moet iedereen om 1.00 uur naar huis. En daar hebben die gasten het natuurlijk moeilijk mee.” Desmet bevestigt ook dat het vooral Nederlandse jongeren zijn die na sluitingsuur op het plein ‘blijven plakken’.

Dat er op korte termijn een oplossing moet komen, is duidelijk. Volgens Desmet kon het brandje wel relatief snel geblust worden. “We willen ook niet als militairen optreden: de situatie kon met de nodige beredenering opgelost worden. Correct en efficiënt ingrijpen, lijkt ons nog steeds de beste methode. Later op de dag hebben we wel overleg met het gemeentebestuur wat we gaan doen.” Volgens de buurtbewoners en de politie ligt het probleem ook niet bij de danscafés op het Verweeplein: die werken allemaal netjes mee en sluiten correct. “We zijn een toeristische gemeente die veel bezoekers aantrekken. Door de coronamaatregelen staan we deze zomer voor extra maatregelen.” Burgemeester Leopold Lippens is bezig met de kwestie: hij kon in de voormiddag nog niet reageren omdat hij midden in een overleg zat.