LIVESTREAM. Hoe ziet de voetbalkalender voor het nieuwe seizoen eruit? Volgt het hier vanaf 13u15!

Nadat de Pro League dinsdag het format van het seizoen 2020-2021 vastlegde (16 ploegen en mini-play-offs), zijn vandaag alles spotlights gericht op Nils Van Brantegem. Die stelt vanaf 13u15 namelijk de kalender voor van het seizoen dat op 7 augustus van start gaat. De uitzending van de Pro League kan u hier vanaf de start LIVE volgen.

De reguliere competitie in de hoogste klasse loopt af in het weekend van 16 april. Na die 30 speeldagen staan dan de play-offs op de kalender. Vanaf het weekend van 30 april spelen de eerste vier voor de titel en de nummers vijf tot acht voor het resterende Europese ticket. Tegen zondag 30 mei kennen we de eindstand, wanneer de laatste speeldag plaatsvindt.

De winnaar van de beker kennen we op zaterdag 24 of zondag 25 april: in dit weekend wordt de finale van de Croky Cup gespeeld.

Met zestien en nieuwe speeluren

De Pro League hakte na maanden van onzekerheid eindelijk de knoop door: zestien ploegen en mini-play-offs. De halvering van de punten blijft daarbij behouden. De nummers 1 tot 4 na de reguliere competitie zullen in de zogenaamde ‘Champions Play-off’ spelen om de titel en het extra Champions League-ticket. De nummers 5 tot 8 strijden dan weer om een Europa League-ticket. De winnaar van die ‘Europa League Play-off’ zal het opnemen tegen de nummer vier van de ‘Champions Play-off’, tenzij de bekerwinnaar zich bij de eerste vier schaarde. In dat geval is er geen finale en gaat het laatste Europese ticket rechtstreeks naar de winnaar van de ‘Europa League Play-off’. Voor het nummer 9 tot en met 14 eindigt het seizoen na de reguliere competitie.

Ook voor de strijd om de degradatie is er een wijziging. Nummer 16 in de stand degradeert rechtstreeks naar 1B, zoals ook nu het geval is. Maar het nummer 15 na 30 speeldagen speelt vanaf volgend seizoen een barragematch tegen de nummer 2 van 1B. In 1B werd dan weer de promotiefinale geschrapt. Wie na de reguliere competitie bovenaan staat, promoveert.

Daarnaast zullen er vanaf komend seizoen in 1A geen overlappende wedstrijden meer zijn in het kader van het nieuwe mediacontract met Eleven Sports. Dat brengt nieuwe aftrapuren met zich mee. Voortaan wordt er op vrijdag om 20u45, zaterdag om 16u15, 18u30 en 20u45 en zondag om 13u30, 16u, 18u15 en 20u45 gevoetbald. Dat wil zeggen dat het zwaartepunt van de speeldag naar zondag verschuift, terwijl op zaterdag nog maar drie wedstrijden gespeeld zullen worden.