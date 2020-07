Nederlandse voetbalclubs voorzien bomvol oefenprogramma, mét publiek: maakt Robben heroptreden op 1 augustus?

Arjen Robben maakt mogelijk op 1 augustus zijn wederoptreden in het voetbal. FC Groningen speelt dan namelijk zijn eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen, dat op 12 september van start gaat.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen spelen profclubs vanaf 1 augustus veel oefenduels met elkaar, zo blijkt uit het schema van FOX Sports dat veel van die wedstrijden live gaat uitzenden.

Robben draagt op 1 augustus mogelijk het shirt van FC Groningen tijdens een duel met Heracles, de ex-club van topschutter Cyriel Dessers. Tien dagen later oefent de club van Robben tegen FC Emmen. Ajax speelt op 8 augustus een oefenwedstrijd tegen RKC in de Johan Cruijff ArenA. De club is nog op zoek naar een tegenstander die op 13 augustus een vriendschappelijke wedstrijd wil spelen tegen het elftal van trainer Erik ten Hag.

Feyenoord oefent op 9 augustus tegen Sparta en op 16 augustus tegen FC Twente. PSV treft Vitesse op 15 augustus en gaat op 21 augustus op bezoek bij Willem II.

Een aantal van de bovengenoemde duels moet nog wel door de lokale overheden worden goedgekeurd, maar zullen normaal gezien mét publiek plaatsvinden. Mits de toeschouwers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter in acht nemen. Dat betekent in de praktijk wellicht dat de clubs niet meer dan een derde van hun stadioncapaciteit kunnen benutten.

De wedstrijden van de zogenaamde ‘FOX Sports Eredivisie Comeback’:

(onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen en goedkeuring lokale overheid)

Zaterdag 1 augustus

17.30 uur: FC Utrecht - AZ

20.00 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

Zondag 2 augustus

14.30 uur: Go Ahead Eagles - Telstar

Maandag 3 augustus

20.00 uur: Roda JC - FC Eindhoven

Vrijdag 7 augustus

18.45 uur: FC Emmen - SC Cambuur

Zaterdag 8 augustus

18.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Zondag 9 augustus

12.15 uur: FC Dordrecht - NAC Breda

14.30 uur: De Graafschap - FC Volendam

16.45 uur: Heracles Almelo - PEC Zwolle

20.00 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

Maandag 10 augustus

18.45 uur: FC Twente - Fortuna Sittard

Dinsdag 11 augustus

18.45 uur: FC Emmen - FC Groningen

Woensdag 12 augustus

18.45 uur: Jong Ajax - Jong FC Utrecht

Donderdag 13 augustus

18.45 uur: Ajax - (ntb)

Vrijdag 14 augustus

18.45 uur: Willem II - VVV-Venlo

Zaterdag 15 augustus

18.45 uur: PSV - Vitesse

Zondag 16 augustus

16.45 uur: Feyenoord - FC Twente

Dinsdag 18 augustus

18.45 uur: N.E.C. - TOP Oss

Woensdag 19 augustus

18.45 uur: Excelsior - Helmond Sport

Donderdag 20 augustus

18.45 uur: Almere City - FC Den Bosch

21.00 uur: FC Utrecht - SC Heerenveen

Vrijdag 21 augustus

18.45 uur: Willem II - PSV

Zaterdag 22 augustus

20.00 uur: ADO Den Haag - Vitesse

Maandag 24 augustus

18.45 uur: FC Emmen - PEC Zwolle

Woensdag 26 augustus

20.00 uur: Fortuna Sittard - VVV-Venlo

Donderdag 27 augustus

20.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Vrijdag 28 augustus

Start Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag 12 september

Start Eredivisie