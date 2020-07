Man zit vijf jaar te lang in gevangenis: “Niemand had het me verteld”

Een Samoaanse man heeft bijna vijf jaar langer in de gevangenis gezeten omdat hijzelf en de autoriteiten niet beseften dat hij zijn twee straffen gelijktijdig moest uitzetten, en niet achtereenvolgens.

De 45-jarige Sio Agafili had in december 2015 vrijgelaten moeten worden. Maar hij bleef in de gevangenis totdat een rechter de fout ontdekte toen hij voor de rechtbank verscheen over een andere zaak. In een interview met de Samoa Observer zei de vader van drie kinderen dat niemand hem ooit over de maximale duur van zijn gevangenisstraf had verteld. “Niemand heeft me verteld wanneer de straf zou aflopen. Ik ben de tel van de dagen ook kwijtgeraakt. Ik wist niet meer wanneer ik zou kunnen vertrekken”, vertelde de man.

Illegaal vastgehouden

Agafili werd oorspronkelijk veroordeeld voor inbraak en diefstal in november 2008 en veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. In december 2008 werd hij veroordeeld voor niet-verwante gevallen van inbraak en diefstal en kreeg hij tot vijf jaar gevangenisstraf. Die vonnissen hadden gelijktijdig moeten worden betekend, wat de standaard in het Samoaanse strafrechtsysteem. Hij had in december 2015 moeten worden vrijgelaten.

De fout werd vorige week pas opgemerkt door de rechter van het hooggerechtshof, Leiataualesa Daryl Clarke, voorafgaand aan Agafili’s verschijning na een aanval die werd gepleegd in de Tanumalala-gevangenis, waar hij werd vastgehouden.

De politie gaf in de rechtbank toe dat hij illegaal werd vastgehouden en Agafili werd op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van zijn veroordeling wegens de aanval. Agafili bracht uiteindelijk vier jaar en acht maanden te lang in de gevangenis door.