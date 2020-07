Komeet Neowise zichtbaar met het blote oog, al moet je er wel de wekker voor zetten

Liefhebbers houden deze week best een verrekijker bij de hand. De komende nachten is de komeet Neowise in ons land zichtbaar met het blote oog. Je moet er wel de wekker voor zetten: in het schemerlicht tussen half 4 en 4 uur ’s ochtends is de komeet het beste te zien.

Een komeet is een kosmische sneeuwbal vol ijs, gas en gruis uit de buitengebieden van het zonnestelsel. Het gebeurt niet vaak dat er eentje zo dicht langs de aarde passeert dat hij zichtbaar is. Vaak loopt het mis en breekt de komeet in stukken of is hij toch minder helder dan verhoopt. Kenmerkend is de staart die kometen produceren wanneer de zon ze verwarmt - een dampend spoor dat bij Neowise goed zichtbaar is.

Wie de komeet wil zien moet komende dagen bij het ochtendgloren naar het noordoosten kijken. Vrij uitzicht - een weide of heuveltop - is belangrijk: De komeet bevindt zich vlak boven de horizon. Met het blote oog is het niet meer dan een stipje, me de verrekijker wordt de staart al beter zichtbaar.

Ook ’s avonds

Neowise is zeker nog een tweetal weken te zien. Vanaf vrijdag hoef je ook niet meer in de vroege ochtenduren op te staan, dan zal de komeet al rond 11 uur ’s avonds aan de hemel verschijnen. Nadeel? Hij is dan iets verder bij de zon vandaan waardoor de kenmerkende staart minder goed zichtbaar zal zijn.

Comet NEOWISE from ISS, July 5th pic.twitter.com/pAbGdtchAc — Seán Doran (@_TheSeaning) July 7, 2020

De officiële naam van de komeet is C/2020 F3 Neowise en is een verwijzing naar NEOWISE-missie. Dat project gebruikt telescopen met een verwittigingssysteem om planetoïden (of asteroïden) die zich richting de aarde verplaatsen, op te speuren. “Het komt wel vaker voor dat ze in hun speurtocht ook kometen ontdekken”, aldus Mollet.